Conmovedora carta que escribió un joven a su padre, que combatió en Malvinas

A 35 años de la Gesta de Malvinas, durante toda la jornada hubo actos y homenajes a los caídos y ex combatientes. Además, en la semana se realizaron muestras y charlas.



Otros, en tanto, eligieron homenajear a sus héroes más cercanos a través de las redes sociales. Es el caso de Maximiliano Noriega Villalba, quien actualmente vive en Bovril, departamento La Paz. En su cuenta de Facebook, publicó una conmovedora carta dirigida a su padre:



"¡Viejo Querido! Sé que éste día es uno de los más tristes para vos, invaden más que nunca esos recuerdos. Que como decís vos siempre, "solo Dios y vos saben lo que hay en tu mente". Pero, ¿cómo no dedicarte unas humildes palabras con tanto orgullo que siento por vos? ¿Cómo no contarles a los demás quien es mi héroe? Ese que no tiene capa ni súper poderes, que no es un cuento. Ese que desde que yo era chico muchas veces vi pararse frente al televisor, quedar inmóvil y ver como caían sus lagrimas mientras se escuchaba en las noticias "se suicidó otro héroe de Malvinas". Ese que muchas veces dejó su lugar vacío en la mesa en Navidades y Fines de Año por no poder soportar los estruendos de la pirotecnia y se quedaba acostado llorando. Ese que camina lento por los años vividos y por la pesada mochila de recuerdos de esos 74 días en nuestras islas. Ese que ya no quiere hablar más de la guerra, pero que ve una foto y llora. Ese que hace unas horas dijo "si tengo que volver a Malvinas VUELVO". Ese que nunca se rindió. Ese que en Malvinas llevó 3000 metros cargado en sus hombros a su mejor amigo muerto porque no quiso abandonarlo mientras el enemigo seguía atacando. El del Glorioso BIM 5, que hasta los ingleses reconocen que le temieron más que a cualquier otro batallón.



Vos sos mi héroe, no solo por lo que me contaste, si no por lo que me han contado tus compañeros, los que vivieron la guerra con vos, y que hasta el último minuto de vida la van a seguir padeciendo. Los que día a día hemos sufrido al lado tuyo la pos-guerra estamos más que orgullosos de vos, porque la valentía que tuviste y seguís teniendo no la tiene cualquiera, solo la tenés vos, ¡MI HÉROE!



Perdón por ser parte de esta sociedad que no respeta y valora como tendría que hacerlo, por olvidarnos de los 649 caídos en Malvinas y los más de 1000 que se han suicidado por no poder soportar lo que vos Sí, y los tantos combatientes que siguen en la lucha.



Sé que las palabras no alcanzan para describir lo que siento papá, pero demás está decirte que te admiro, a pesar de nuestras diferencias, TE AMO, y mientras haya un patriota de pié ¡¡LAS MALVINAS SERÁN SIEMPRE ARGENTINAS!!



¡¡VIVA LA PATRIA CARAJO!!