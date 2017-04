Con "mucho sentimiento" y bajo la lluvia, se corrió "Malvinas no olvidar"

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Se largó desde el lado Santa Fe, por el Túnel Subfluvial, y llegó hasta el monumento de Héroes Caídos en Malvinas de Paraná. Participaron más de 500 maratonistas, que se sumaron a la cuarta edición a pesar de la lluvia.



Nadia, una de las jóvenes que participó en varias oportunidades de este tipo de iniciativa, aseguró a Elonce TV que esta maratón tuvo para ella "dos significados", por un lado "conmemorar este día tan caro para los argentinos, acompañando a los veteranos y familiares de caídos"; y además por "cumplir el lindo objetivo de hacer los 10 km, bajo la lluvia, cruzando el puente corriendo".



Félix Maidana obtuvo el segundo lugar en el podio: "Fue una carrera dura, la punteé durante la carrera, sobre el final me ahogué y el chico que venía detrás, me pasó. Por suerte tuve un buen resultado, en una carrera ya tradicional para mí". Además expresó el significado "especial" de esta maratón: "Fue muy emotivo, se cantó el himno y el grito asegurando que las Malvinas son argentinas, `pone la piel de gallina. Esto sucedió hoy".



Dardo Rocha, Veterano de Malvinas, fue otro de los participantes de esta carrera. En diálogo con Elonce TV compartió su experiencia personal: "Es un placer poder llegar a estos 35 años, de que la gente de Paraná, de Entre Ríos, se haya congregado a apoyar esta gesta. Si no nos unimos cono pueblo argentino jamás vamos a llegar a lo que queremos. Debemos poner nuestro granito de arena para ser más argentinos".



"Los recuerdos son permanentes, quedamos marcados para siempre. Pusimos el coraje al lado del corazón. Ninguna guerra tiene rédito, los argentinos luchamos en la guerra del Otán, porque no fue Inglaterra sola", opinó el ex combatiente, mencionando que su participación en la guerra fue estando "en el Escuadrón Fénix. Allí hacíamos espionaje visual durante el día y la noche. Ellos, en cambio, tenían doce satélites. Los chilenos nos monitoreaban con los radares de Punta Arena, que estaba al lado de la Base de Río Grande".