Ya no sirve más el DNI libreta: hay 700 mil que no lo renovaron

Desde hoy, 1 de abril, solo es válido el DNI que esté digitalizado. Todos aquellos documentos que estén completados a mano dejan de tener vigencia y deben ser renovados, ya que de no hacerlo no podrán utilizarse para hacer trámites a nivel nacional o provincial que soliciten comprobación de identidad.Así lo informó el Registro Nacional de las Personas (Renaper), mediante la circular 02/2017, confirmando que hoy es la fecha de vencimiento límite para actualizar el DNI de confección manual por el digital.Las personas que todavía tengan libreta de enrolamiento, libreta cívica, DNI con tapa verde o con tapa celeste -completado a mano- están obligados a realizar el trámite correspondiente para su actualización.Sin embargo, los ciudadanos que dispongan de DNI con tapa celeste completado de forma digital no necesitan hacer la renovación."La forma de darse cuenta es simple: si uno abre el documento y está escrito de puño y letra, hay que cambiarlo", explican desde el Renaper.A pesar de esto, hasta ayer aún había más de 700 mil personas en el país que no lo han renovado. Por eso, quienes no llegaron a hacerlo esta semana podrán efectuarlo a partir del lunes sin inconvenientes, ya que no se prevén multas para quienes lo lleven a cabo fuera de plazo.Es importante destacar que los ciudadanos mayores de 75 años y las personas con discapacidad, declaradas judicialmente, quedan exceptuados de la actualización.El costo del trámite es de 60 pesos y puede hacerse en las oficinas del Registro Civil de toda la provincia. Es necesario sacar turno llamando al 0800-800-3646, de 8 a 14, o ingresando a la web www.servicios.mendoza.gov.ar También se puede tramitar el DNI Express en cualquier centro de documentación de toma digital del país. El documento llega al domicilio en un plazo de 48 a 96 horas hábiles y el costo es de 750 pesos.