A partir de abril, en algunos celulares dejará de funcionar Facebook Messenger

Messenger, el sistema de mensajería instantánea que tiene Facebook, dejará de funcionar, desde el 1º de abril, en los móviles que tengan versiones desactualizadas del servicio.



En su blog, la red social detalló que "el uso de versiones anteriores significa que las experiencias no funcionarán bien o en ocasiones ni siquiera funcionarán".



En el caso de Android, los dispositivos que utilicen la versión v55 (2015) de Facebook o V10 (2014) de Messenger no podrán seguir usando el chat, salvo que actualicen la aplicación.



Por su parte, dentro de los dispositivos con sistema operativo iOS, los que cuenten con las versiones de Facebook v26 (2011) o Messenger v8(2014); así como quienes tengan Windows Phone 8 y 8.1, también deberán bajarse la última versión de la app.



"Una de las formas en que mejoramos constantemente Facebook Messenger es agregándole características como llamado de voz y video, juegos y bots", destacó la empresa mediante un comunicado.



Quienes no puedan actualizar el servicio, porque su equipo no soporte la nueva versión habilitadas, podrán seguir usando la herramienta ingresando a Facebook Messenger desde el navegador o bien, podrán descargar la app Facebook Lite, una versión "más liviana" de la red social.