Prohíben el uso y la venta de nuevos productos alimenticios y cosméticos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este viernes la comercialización de productos alimenticios y "preventivamente" el uso y la comercialización de productos cosméticos.



A través de las disposiciones 2912/2017, 2913/2017 y 2914/2017, publicadas en el Boletín Oficial, la Anmat prohibió varios productos por diversas razones. En el caso de los productos cosméticos, la razón esgrimida fue que fueron puestos en el mercado "sin la debida inscripción" ante la autoridad sanitaria, además de "indicar propiedades terapéuticas no sustentadas ni admitidas para productos cosméticos". Tampoco se conoce si los productos "fueron formulados con ingredientes y bajo concentraciones permitidas de acuerdo con los lineamientos de la normativa vigente".



En el caso de los productos alimenticios, la razón esgrimida fue que "no cumplen la legislación alimentaria vigente" y que el correspondiente Registro Nacional de Establecimientos (RNE) es "inexistente".



Además, el organismo que garantiza que los medicamentos, alimentos y dispositivos médicos a disposición del público tengan eficacia (que cumplan su objetivo terapéutico, nutricional o diagnóstico), seguridad (alto coeficiente beneficio/riesgo) y calidad (que respondan a las necesidades y expectativas de la población) instruyó sumario sanitario a dueño del Laboratorio Vantorex y a la firma Dampharma S.R.L.



La prohibición alcanza a todos los lotes y a todas las presentaciones de los productos detallados a continuación.



Botanika Aloe Vera gel 98% Bálsamo Reparador Corporal, Industria Argentina, cont. Neto 200 grs, L 05, V 02/18, Natier Productos naturales, Laboratorio Vantorex, Molina 424 (Avellaneda), cuyo rotulado carece del listado de ingredientes.



Luna de miel Talco, Propóleo - Acción bactericida, Industria Argentina, cont. neto 50 grs, L 10, V 07/17, Natier Productos naturales, Laboratorio Vantorex, Molina 424 (Avellaneda), cuyo rotulado presenta las siguientes indicaciones "por su potente acción fungicida está indicado para el tratamiento de la micosis, en especial en los pies, ingle, manos y cuerpo".



Luna de Miel Gel Cicatrizante - Propóleo y activos naturales, Industria Argentina, cont. Neto 50 grs, L 20, V 09/16, Natier Productos naturales, Laboratorio Vantorex, Molina 424 (Avellaneda), cuyo rotulado presenta las siguientes indicaciones "debido a la presencia de propóleo y aceites especiales produce una eficaz acción cicatrizante sobre la piel. Es útil para casos de raspaduras, fístulas, hemorroides, heridas infectadas y de difícil cicatrización (...)".



DamPharma La salud en sus manos Agua Oxigenada 10 Vol., High Care, Cont. Neto 1.000 ml, Ind. Argentina, LOTE 4543 - VTO: 04/2018 (datos consignados de manera escalonada y en imprenta), elaborado por Dampharma S.R.L. La salud en sus manos, Hortiguera 360 2° A, y todos los lotes con iguales características de rotulado.



Jabón líquido con Clorhexidina 4, High Care, DamPharma La salud en sus manos, Cont. Neto 250 ml, Industria Argentina, LOTE 5301 - VTO 01/18 (datos consignados en formato cursiva y mayúscula sobre algunas leyendas posteriores del rotulado), Laboratorio Dampharma S.R.L. y todos los lotes con iguales características de rotulado.



"Provenzal" y "Pimentón extra", peso neto: 1 kilo, razón social: Ridolfo Hnos. Distribuciones, domicilio: L. de la Torre N° 3663 (Ex. Telier CABA), RNE N° 01-0003816, así como de todo alimento de ese establecimiento.



Según lo establecido en el Código Alimentario Argentino (CAA), es necesario que los establecimientos productores, elaboradores y fraccionadores realicen los trámites de inscripción y autorización ante la autoridad sanitaria jurisdiccional competente antes del inicio de sus actividades. También se deben registrar los productos alimenticios antes de comenzar a ser comercializados. Cuando la autoridad sanitaria autoriza el establecimiento/producto, otorga un número de Registro Nacional