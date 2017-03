Twitter ofrece desde hoy más de 140 caracteres para escribir en los mensajes

Los 140 caracteres de Twitter ahora sí son reales. La compañía anunció una nueva actualización a través de la que no se contabilizan los caracteres de los nombres de usuario dentro de la respuesta.



De esta manera, los caracteres que sigan a la "@" en las respuestas, tanto si refieren a una cuenta o a más, no restarán el limitado espacio del que se dispone para escribir, en una actualización que responde al "feedeback" de los usuarios así como a la "investigación y experimentación".



"Al leerla, verás lo que la gente está diciendo, en lugar de ver muchos @nombresdeusuario al inicio de un tuit", detalla la compañía en su blog.

"En nuestras pruebas de esta nueva experiencia, encontramos que la gente se engancha más con las conversaciones", informó la empresa, y adelantó que continuará trabajando en "hacer Twitter más fácil de usar".



El otro cambio consiste en que el destinatario de la respuesta aparecerá arriba del tuit y no dentro de éste, como hasta ahora.