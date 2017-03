Por un incendio, evacuaron el edificio anexo del Congreso Nacional

Los empleados del edificio Anexo de la Cámara de Diputados debieron ser evacuados este jueves por un incendio en la terraza de la sede parlamentaria, frente al Palacio Legislativo, que fue controlado rápidamente por los Bomberos sin que hubiera heridos ni personas asistidas por asfixia.



El incendio comenzó minutos antes de las once en el piso catorce del Anexo de la Cámara baja, de donde salían densas columnas de humo negro, lo que generó de inmediato la evacuación y en menos de 20 minutos ya estaba controlado por tres dotaciones de bomberos.



El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, explicó que ocurrió cuando un operario "estaba reparando una de las bombas de agua que brinda refrigeración al edificio y al querer soldar se escapó una chispa que provocó este incendio".



En declaraciones periodísticas, Monzó destacó que la evacuación "se hizo en perfecto orden al punto que el personal de bomberos no necesitó asistir a nadie".



El titular del Same, Alberto Crescenti, señaló que "no hubo necesidad de asistir a ninguna persona ni tampoco hubo heridos" y dijo que lo primero que se evacuó fue el jardín de infantes que está en el Anexo C, ubicado sobre la calle Bartolomé Mitre.



El diputado José de Mendiguren, del Frente Renovador, quien al momento del incendio encabezaba una reunión con pymes en el tercer piso, señaló que "nos llevamos un susto grande cuando comenzaron a sonar las alarmas" y expresó que pudieron "realizar correctamente la evacuación aunque las escaleras estaban trabadas por la cantidad de gente".



En el edificio, que se terminó de construir en 1985 durante la presidencia de Raúl Alfonsín, y que tiene 14 pisos con unos 5.2000 metros cuadrados de superficie, trabajan la mayoría de los empleados legislativos dado que están allí los despachos de los diputados y las comisiones asesoras del cuerpo.El fuego fue dominado por los bomberos, aunque causó inquietud en el Congreso, por las columnas de humo negro, que ennegrecieron el cielo en esa zona.