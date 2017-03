Los errores de medicación provocan al menos una muerte al día

La Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó una iniciativa global que intenta reducir a la mitad en un período de un lustro los daños que causan los errores de medicación, que provocan una muerte al día y daños a aproximadamente 1,3 millones de personas cada año solo en Estados Unidos, según el último informe realizado por el organismo.El desafío "Seguridad global del paciente, seguridad en la medicación" pretende corregir las debilidades en los sistemas sanitarios que conducen a errores de tratamiento farmacológico y, como resultado, a graves daños en la salud.La OMS explicó que tanto los trabajadores sanitarios como los pacientes pueden cometer errores como mandar, prescribir, dispensar, preparar, administrar o consumir el medicamento equivocado o la dosis errónea en el momento equivocado, según el comunicado.Por ello, el organismo lanzó esta iniciativa en la que describe vías para mejorar la manera en que se prescriben, distribuyen y consumen los fármacos y sensibiliza a los pacientes sobre los riesgos asociados al uso inadecuado de los mismos.

Errores en la medicación causan al menos una muerte al día

Medication errors cause at least 1 death every day & injure approx. 1.3m ppl annually in the U.S. alone #PatientSafety pic.twitter.com/qGUaf46opT