Molesto con las huelgas docentes, un padre decidió que su hija "haga paro"

El padre de una niña de siete años que asiste a una escuela pública de La Plata, resolvió que el próximo viernes sea la menor quien lleve adelante un paro, como una manera de exteriorizar su malestar por la continuidad de medidas de fuerza que vienen realizando los docentes.



"Ante una situación que se ha convertido en una batalla sin tregua y en donde nuestros hijos son espectadores y rehenes de esa pelea, he decidido como padre, que mi hija Lucía, de 7 años, hará paro", expresa Pablo Pérez en una carta dirigida a las autoridades de la Escuela Normal Nro. 1.



Pérez, un conocido dirigente barrial de la localidad de Tolosa, que integra la agrupación Iniciativa Ciudadana, sostiene que "defenderé el derecho de ella a estudiar. Soy un acérrimo defensor de la escuela pública, pero han colmado mi paciencia".



Este es el texto de la nota en la que comunica su decisión:



A los directivos de la Escuela Normal n° 1 de La Plata:



Por la presente, les comunico que el viernes 31 de marzo Lucía Pérez Montero, alumna de 2do D, realizará un paro de 24 hs, en reclamo de su derecho a estudiar. Quien suscribe estas líneas, su padre, es un acérrimo defensor de la Escuela Pública y comprende perfectamente el derecho que les asiste como docentes a reclamar por mejoras salariales. Pero, la situación se ha desmadrado absolutamente en posiciones blancas y negras que no encuentran matices para solucionar el conflicto.



Como padre he decidido dar la pelea por mi hija. Y si la solución de todo se sustenta en aulas vacías, pues entonces ejerceré mi derecho a que ella también tenga herramientas para defenderse de casi 10 días sin clases. Lucía tiene 7 años. Merece, al igual que todos los chicos de este país, una oportunidad.



Las aulas vacías no son más que un símbolo de que les estamos negando transitar por aquella vieja consigna de que la Escuela Pública era el instrumento que garantizaba la movilidad social. Ustedes comprenderán que no es un ataque a sus posiciones gremiales ni al gobierno. Este viernes le explicaré a Lucía que la educación se defiende en las aulas y compartiré con ella una jornada de reflexión acerca de lo que es aprender.



Durante la década del 90, como dirigente del movimiento estudiantil enfrentamos al gobierno de Menem y su ley de Educación Superior. No recuerdo que quienes hoy conducen los gremios a los cuales ustedes adhieren, hayan alzado su voz durante aquellos años. Nosotros llenábamos las aulas de jóvenes universitarios, con clases públicas, tratando de derrotar a esa ley con mucha movilización, con las aulas "reventando" de estudiantes universitarios.



Este es el primer día de una jornada de lucha que emprenderá Lucía. Cuando ustedes comprendan que no hay nada más reaccionario y servil a la miseria y la marginalidad que una escuela vacía la sentaré, sin pedir paritarias. La sentaré para que comprenda quizá ya más de grande que educar es sencillamente liberar.



Lic Pablo Pérez".