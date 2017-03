AFA: "Es la única corriente que pensó en el fútbol del interior", dijo Goyeneche

Claudio "Chiqui" Tapia se convirtió en el nuevo presidente de la AFA en un acto electoral "clásico", tal como ocurrió durante los 35 años de mandato de Julio Humberto Grondona. Fue el único candidato que se presentó en el predio que tiene la entidad madre del fútbol argentino en Ezeiza, para heredar el sillón de la calle Viamonte que permaneció estatutariamente vacío durante dos años y ocho meses.



Durante los próximos cuatro años, período que durará su mandato, estará acompañado por el vicepresidente primero Daniel Angelici (Boca), el vicepresidente segundo Hugo Moyano (Independiente), el vicepresidente tercero Guillermo Raed (Mitre de Santiago del Estero), el secretario general Víctor Blanco (Racing) y el tesorero Alejandro Nadur (Huracán), en los principales cargos, entre los que no figuran dirigentes ni de River ni de San Lorenzo, más allá de que Marcelo Tinelli integra la comisión de las Selecciones Nacionales.



En diálogo con Elonce TV, el dirigente entrerriano Julio Goyeneche, que participó de la votación, explicó que "fue una tarde muy importante, una asamblea histórica. Creo que fue una jornada democrática donde no hubo discusiones. El voto fue secreto, tal cual lo mandan los estatutos". Se supo que hubo 40 votos a favor y tres en blanco.



Respecto a las medidas que podría tomar Tapia en cuanto al fútbol del interior, consideró que la corriente Ascenso Unido y Fútbol del Interior "es la única que pensó en este aspecto". En ese sentido, manifestó que hace tiempo se empezó a trabajar con distintos lineamientos en Entre Ríos. "El Torneo Federal C se está disputando con tres equipos de Paraná (Sportivo Urquiza, Palermo y Neuquén) que en la primera zona jugaron entre ellos y luego prácticamente no han tenido gastos. Están a tres fases de poder clasificar y lograr un ascenso", dijo.



Otro de los ítems que analizan es la regionalización efectiva: el Consejo Federal dispondrá de una oficina en cada provincia para tomar todos los problemas de clubes y ligas. Será un "intermediario", señaló.



En cuanto al ámbito económico, destacó que el gobierno de Entre Ríos realiza un acompañamiento "muy importante" al fútbol y planean extenderlo a los municipios. En esa línea, comentó que "en Paraná nos reunimos con el intendente Sergio Varisco y estamos a la espera de resultados concretos, pero nos fuimos con muchas expectativas. De esta manera cubriremos gran parte del torneo local, ya que los números asustan". Relató que el Torneo de la Liga Paranaense, en Primera A y B, del demandará a cada club un gasto anual de $1.400.000."Es una cifra muy elevada, pero está dado por lo que se paga en seguridad y arbitraje", agregó a Elonce TV.



Sobre la vuelta del público visitante a las canchas, remarcó que la nueva dirigencia de AFA planea "que se vuelva lentamente". No obstante, indicó que actualmente el Consejo Federal libera a cada provincia para que determine si se juega con o sin público visitante. "En Entre Ríos el Comité de Seguridad, integrado por la Policía y la dirigencia del Ministerio de Gobierno, se decidió que todavía no vuelva", finalizó. Elonce.com