Cuando arrecian críticas, un negocio marplatense homenajea al "Patón" Bauza

En momentos en que Edgardo Bauza, técnico de la selección argentina, es centro de las críticas por el funcionamiento de la selección, tanto en la victoria ante Chile, en el Monumental, como en la derrota de Bolivia, en La Paz, tiene "quien lo banca". Es que el dueño de una fiambrería de la ciudad de Mar del Plata no encontró mejor manera de homenajear al Patón que poniéndole su nombre al negocio. Y no sólo se quedó en eso, sino que también le hizo pintar una caricatura con su cara.



El comercio en cuestión queda en Brown y Santa Fe de esa ciudad y tuvo una enorme repercusión por apoyar al entrenador de la selección Argentina en medio de las fuertes críticas por el desempeño del equipo.



Claro que, en rigor, el negocio de Marcelo González Tocci fue bautizado con el nombre del DT hace casi dos años, cuando el entrenador que sueña con ser campeón en Rusia 2018 se fue de San Lorenzo, después de sacarlo campeón de la Copa Libertadores de América por primera vez en su historia.



"Fue una forma de agradecerle", contó Marcelo, quien es fanático de San Lorenzo, al diario Olé. "En ese momento Bauza revolucionó al club, ahora esperemos que haga lo mismo con Argentina", explicó el joven de 25 años que le tiene mucha fe al DT pese al momento del seleccionado.



Debido a las actuales críticas al Patón, Tocci dice que algunos de sus clientes "no están muy contentos" y le piden que cambie el nombre "pero con buena onda". "Igual, yo lo banco a muerte al Patón porque nos va a traer muchas alegrías, vas a ver", asegura.



Es más, en la previa había prometido cerveza gratis para todos en caso de que la Argentina le ganase ayer a Bolivia, aunque finalmente no pudo cumplir con su intención debido a la derrota de la albiceleste en la altura de La Paz.