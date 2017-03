"No somos narcos ni peligrosos para la sociedad", dicen activistas cannábicos

"Estoy saliendo de la cárcel de mi enfermedad"

Video: El testimonio de un usuario de cannabis y los "efectos positivos" para su enfermedad

El uso medicinal del cannabis cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados Nacional y se espera el debate en el Senado.Mientras tanto, activistas cannábicos defienden el autocultivo y reclaman por sus derechos.Iván Malajovich, es integrante de la Agrupación Paranaense de Agricultores Cannabicos (APAC) y en declaraciones a, afirmó que "no somos narcos. Necesitamos tener nuestros derechos y la garantía que la policía no nos va a romper la puerta por tener tres plantas en nuestra casa. No le estamos haciendo mal a nadie con nuestro accionar privado, solamente cultivamos para abastecernos".En ese sentido, el joven aclara que "tampoco somos peligrosos para la sociedad. Nuestras actividades privadas son un derecho y no tienen por qué ser juzgadas por la moral de nadie. Además el cannabis nunca ocasionó la muerte de nadie, todo lo contrario, hasta tiene beneficios para sacar de las drogas más pesadas a gente con problemas de adicción".Maximiliano Burgos, también forma parte de la Agrupación Paranaense de Agricultores Cannabicos (APAC) y se confiesa "usuario de cannabis" para poder sobrellevar los dolores que le ocasiona la esclerosis que padece."Empecé a descubrir la cantidad de propiedades que tenía y los efectos positivos que me estaba generando, en comparación con otros fármacos que estaba tomando", dijo a. Y contó que no utiliza aceites sino la forma herbal de la planta. Escuchá su testimonio: