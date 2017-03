Denunció que halló un pedazo de nylon en la tarta y le ofrecieron otra porción

Una mujer se llevó una desagradable sorpresa cuando, tras comprar una tarta de acelga, encontró un pedazo de nylon en medio del relleno.

La damnificada denunció que compró la pascualina en una pizzería, ubicada en la esquina de La Rioja y Rivadavia, en la ciudad de Mar del Plata, y que al llegar a su casa habló parte de una bolsa entre la acelga.



"Me fui enseguida al local e hice el reclamo. El empleado que me atendió me dijo, riéndose: Uy, qué cagada, se debe haber quedado un pedazo de naylon cuando lavaron la acelga. Y me ofreció devolverme el dinero o darme otra porción de tarta", contó Candela en diálogo con el portal 0223.

La mujer, que era clienta habitual del lugar, lamentó la "poca seriedad" con que recibieron su queja.