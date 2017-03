Joven entrerriana padece una extraña enfermedad y necesita una prótesis

Oriana Olivié, es una adolescente que sufre de una extraña enfermedad. Su madre Griselda Liliana Cáceres recurre a la solidaridad de todos y para ello, se abrió una Caja de Ahorro en el Banco Nación.



La enfermedad trata de "una bacteria que está en el aire, se metió en los huesos de mi hija y comenzó a consumirle la zona de la mandíbula".



En ese sentido, Liliana explicó que "esta bacteria aparece en cuatro de cada diez chicos, y esta vez le tocó a Oriana". Lo grave de la enfermedad es que "cuando vos notas que tenés algo, la bacteria ya avanzó", advirtió la madre de la joven.



"En el caso de mi hija le tocó la mandíbula, pero a otros chicos les puede tocar en otro lugar del cuerpo. Solo hay una forma de saber cuándo la bacteria ya empezó a comer la zona afectada, y es cuando la herida comienza a verse desde afuera", narró.



Según sus declaraciones, la desesperada madre dijo que "aunque los médicos todavía no saben lo que es, gracias a los médicos de Concordia que la derivaron a Santa Fe, Oriana está viva. Porque eso va creciendo y sus primeros síntomas era levantar mucha fiebre".



En consecuencia, la mujer afirmó tener mutual, pero la misma no cubre el implante debido a que lo toma como un implante "estético". Por esa razón, Griselda solicita la ayuda de los concordienses en lo que quieran aportar, "y del resto me voy a encargar yo", señaló.



Es válido recordar que "el implante tiene un costo de $150.000 y es un implante especial ya que tienen que restaurar el hueso de la mandíbula".

Según informó la madre, "la cirugía será en Santa Fe, porque en Concordia no está la tecnología para este tipo de operaciones", y agregó, "sabemos que después de esto seguramente vengan más operaciones porque es una enfermedad compleja, pero lo demás si me cubre la mutual".



"Por el implante íbamos a esperar, pero al no tener el hueso de la mandíbula del lado izquierdo, el costado de la cara se le está cayendo", explicó Griselda Liliana Cáceres. "Ella está en pleno crecimiento y con el implante vamos a poder ayudarla para que pueda continuar con su proceso ya que las células de ese lado de la cara quedaron como muertas", manifestó.



Aunque la joven se encuentra en Concordia, "todas las semanas viaja hacia Santa Fe para hacerse controles", refirió su madre. "Es una bacteria muy rápida que come los huesos y no tiene explicación medica".



Por esa razón, la mujer abrió una cuenta bancaria en Caja de Ahorro en el Banco Nación, y comenzó a vender números de rifa con la ayuda de una amiga para poder recaudar más dinero. (Diario Río Uruguay)