Encarecido pedido de los trabajadores de la Planta Recicladora de Paraná

Por la separación en origen

Trabajadores de la Cooperativa Nueva Vida que prestan sus servicios en la Planta de Clasificación y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos "Manuel Belgrano" de Paraná, realizaron ante, un encarecido pedido a los vecinos de la ciudad al cumplirse un año de la puesta en marcha del programa municipal Separemos."La basura está llegando un poco separada, no mucho, quizás porque algunos vecinos tomaron conciencia para separar y otros no; también puede ser porque el recolector no pasa a horario y se junta todo lo húmedo con lo seco", explicó a Elonce TV, Susana Zárate, presidenta de la cooperativa de trabajadores que se desempeña en la planta ubicada en el barrio San Martín (ex Volcadero).Es que según comentó la mujer, de los 15 camiones de basura diaria que se descargan en la Planta, solo la mitad sirve para ser reciclada., porque es lo que tenemos nosotros y nos ayuda para tener un poquito más de dinero", imploró Claudia Villagra, secretaria de la Cooperativa.Para las responsables de la Cooperativa,. Ellas se refieren a campañas de concientización sobre la importancia del reciclado y a la promoción de la recolección diferenciada de residuos que se realiza por parte de la comuna: los días lunes, miércoles y viernes son los días que los camiones juntan los desechos orgánicos; mientras que los martes, jueves y sábados es el turno de los inorgánicos.Fue por eso que ellas mismas bosquejan una salida a esa carencia de difusión. "Planteamos la idea de, porque no es solo bueno por el medio ambiente, sino también para ayudarnos a nosotros a darle valor al material y poder vivir de lo que recuperamos", argumentó Villagra.Son en total 95 los operarios de la Cooperativa que trabajan en el lugar, en dos turnos. Son vecinos de los barrios Antártida, Mosconi, San Martín, Balbi, Barranca Oeste y Humito.Cada uno tiene un ingreso de 4.000 pesos que reciben a través de un programa autogestionado de ayuda a las pequeñas empresas y 1.598 que les da el Municipio.