Alertan sobre una patología "silenciosa" que puede generar incapacidad visual

El 7 de abril se llevará a cabo la campaña nacional de prevención de ambliopía y se realizarán controles gratuitos a niños de 4 a 14 años. Esta afección infantil es "silenciosa" que puede dejar una incapacidad visual en alguno de los ojos.Al respecto, la jefa del Servicio de Oftalmopediatría del Hospital San Roque, Virginia Reca, explicó durante el programaque "al nacer no se tiene el sistema visual desarrollado. Recién a los 7 u 8 años se llega a la visión del adulto. Si durante ese lapso hay alguna circunstancia que limita o evita que el desarrollo se haga en forma correcta, no se logrará la visión adecuada".La profesional puso de relieve que "la ventana de tiempo para lograr mediante rehabilitación que el chico vea bien es mientras son chiquitos".Por eso "se recomienda que todo recién nacido debe realizarse un fondo de ojo dentro de los primeros tres meses de vida y después continuar con controles, mínimamente, cada dos años".La oftalmóloga recalcó que "la ambliopía no da síntomas. Generalmente se caracteriza porque un ojo ve bien y el otro no. Por lo tanto, el chico crece demostrando una actividad normal, porque tiene un ojo que lo ayuda, pero cuando llegamos demasiado tarde, el otro ojo no pudo desarrollar la visión correspondiente"."La idea es prevenir y llegar antes de que se genere. La ambliopía engloba a todas aquellas situaciones que hacen que el ojo no tenga una visión 100% normal para la edad. Está desencadenada por factores, por ejemplo el estrabismo", comentó.Aseguró que "si estamos hablando de anomalías leves, no hay inconvenientes si se detectan en la etapa escolar. Pero en el caso de la ambliopía, se llegaría tarde".Sobre la campaña que se encarará el 7 de abril, Reca indicó que "queremos tener una estadística para ver a dónde estamos parados. Es fundamental que los pequeños concurran a controles oftalmológicos".Precisó que ese día habrá varias sedes en ciudades entrerrianas (Federal, Concordia, Gualeguaychú y Paraná) donde se harán los controles gratuitos. "Los pacientes deben pedir un turno", remarcó la profesional.