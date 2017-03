Llevaba "dos días sin comer", dijo jubilada a la que policías compraron comida

Sociedad Policías pagaron la cuenta de jubilada que quiso llevarse comida sin pagar

Una desesperada jubilada quiso llevarse sin pagar comida de un supermercado de Misiones y los policías la demoraron, pero en vez de detenerla, los efectivos pagaron la cuenta de la mujer, quien tiene una persona discapacitada a su cargo.María Cristina Vallejos tiene 62 años, gana 3.000 pesos y el familiar que vive con ella percibe otros 2.000. Con esa suma, a ninguno de los dos le alcanza para vivir dignamente.El lunes llevaban dos días sin comer y María Cristina fue al supermercado a robar comida, porque era la única salida que pudo ver ante la desesperación. Los empleados del supermercado llamaron a la Policía para denunciar que había querido robar mercadería.. Ante esta situación los uniformados dialogaron con la denunciada, quien les manifestó que no tenía plata, y que en su casa no poseía alimentos. Además que tiene a una persona discapacitada a su cargo y estaba desesperada, por lo que comenzó a llorar.y posteriormente trasladaron a la señora hasta su humilde vivienda, en el barrio Malvinas Argentinas. Tras esta situación, la familia recibió asistencia del Estado para poder alimentarse de ahora en más."Me fui para traer carne y fideos. Pero no tenía plata. Me quería ir del lugar. Un empleado llamó a la policía. Ellos me ayudaron y compraron dos bolsitas de mercadería", relató a Misiones Cuatro.Y precisó: "Cuando cobré fuimos al hiper y gasté 2.400 después pagué luz y agua que son 700 pesos. Quedaron 100 pesos para la garrafa"."Hacía dos días que no comíamos", afirmó y luego destacó que tras conocerse la noticia "la gente se solidarizó y me trajeron mucha mercadería. Me trajeron cama, cochones y me arreglan el techo".