Se multiplican casos de dengue autóctono en Rosario: 34 casos en dos semanas

Foto: Se multiplican casos de dengue autóctono en Rosario Crédito: La Capital

Si bien los casos de dengue autóctono se multiplicaron rápidamente en la zona centro-sur de Rosario a partir del primer contagio, el número de infectados hasta ayer era muy inferior al que se registraba para la misma fecha del 2016, cuando los datos oficiales notificaban 963 pacientes picados en la ciudad por mosquitos que transmiten la enfermedad y otros 61 cuadros importados.



Hasta ahora las cifras de 2017 son muy inferiores: 34 casos de dengue autóctono y sólo dos con nexo epidemiológico de viajes a regiones endémicas.



Según precisaron desde la Secretaría de Salud municipal, todos los pacientes evolucionan favorablemente y reciben tratamiento en forma ambulatoria.



Aun así, al menos en el caso de un adolescente infectado cuya madre se comunicó con el diario La Capital, el diagnóstico no fue tan rápido y el chico, de 15 años, transitó buena parte de su enfermedad sin que el médico de cabecera sospechara de dengue, convencido de que se trataba de una faringitis que ameritaba la toma de antibióticos.



Recién cuando llamaron a un servicio de emergencia se le practicó el análisis específico y, al dar positivo, continuó siendo atendido por un infectólogo en el Hospital Vilela. Ahora, reposo y mucho repelente para toda la familia, con descacharrado prolijo en el hogar.



"Nuestros equipos trabajan todo el año, no sólo con la salud pública, sino también con los colegios, la Asociación Médica y la red privada, para que estas enfermedades (como dengue, zika, chikungunya) permanezcan en agenda, sean sospechados y estudiados", dijo el secretario del área, Leonardo Caruana.



Para el funcionario, que en dos semanas los casos hayan llegado a 34 no es un mal dato. "De hecho, en los últimos días los ingresos de fichas (porque es una enfermedad de notificación obligatoria) vienen decreciendo" y la enfermedad no traspasó los límites del radio donde se dio el primer cuadro, explicó.