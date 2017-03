Desaparecidos y evacuados, tras fuerte temporal en Tucumán

Un fuerte temporal que comenzó anoche y se prologó durante la madrugada de este martes afectó al sur de Tucumán, obligó a las autoridades a evacuar a unas 400 personas, y causó inundaciones y algunas rutas tuvieron que ser cortadas. En las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por tormentas fuertes para toda la provincia.Debido a las lluvias, el tránsito fue afectado en las rutas nacional 38 y provinciales 308 y 334. Además, se inundaron varias calles y viviendas de los municipios de Graneros, La Cocha y Alberdi y localidades de la zona rural como La Invernada, El Sacrificio, Huasa Pampa y Rumi Punco, unos 100 kilómetros al sur de la capital tucumana.Luego de las lluvias, la policía tucumana reveló que una familia presentó una denuncia por una persona desaparecida en la localidad de Graneros. Además, detalló que hasta el momento hay unos 400 evacuados, pero esa cifra no incluye a las personas y familias que decidieron autoevacuarse.El ministro de Desarrollo Social e integrante del comité anticrisis, Gabriel Yedlin, reconoció que el número de evacuados puede subir a medida que las fuerzas de seguridad relevan el resto de las zonas afectadas. "Tenemos dos centros de evacuados. Recién está bajando el agua en algunos lugares, lo que nos permitirá poder entrar. Hemos asistido a mucha gente a través de la policía Lacustre, de Defensa Civil o los bomberos voluntarios de la zona, porque no se podía llegar a algunos parajes rurales aislados", afirmó Yedlin.El ministro además apuntó que las inundaciones se produjeron porque la lluvia de ayer alcanzó 130 milímetros durante la tarde, lo que derivó en una suba del caudal de los ríos Marapa y San Ignacio, y el desborde de acequias y desagües.El temporal afectó también a la localidad de Simoca, que si bien no registra evacuados, el agua ingresó a las casas de "unos 200 vecinos, cayeron árboles, hubo voladura de techos y en el hospital también entró un poco de agua", explicó el intendente Marcelo Herrera.En Córdoba, un temporal también generó varias familias fueran evacuadas en distintas localidades del Valle de Paravachasca, unos 30 kilómetros al suroeste de la capital. La comuna de Villa Parque Santa Ana fue una de las castigadas: allí cayeron más de 140 milímetros en dos horas, y por los vientos se cayeron árboles y postes del tendido eléctrico.