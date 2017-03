Botellas de colores, varitas y alfombras mágicas como soportes para la enseñanza

La vida de la escuela es hermosa, depende de los docentes. No importa el edificio o dónde estemos, lo que importa es generar cosas y tener el acompañamiento de toda la comunidad educativa". Elonce.com

compartió una mañana en el establecimiento escolar donde no hay timbre, sino un parlante que anuncia, música mediante, cuándo los alumnos deben iniciar y finalizar los recreos. Y éste es sólo el primer aspecto llamativo y novedoso en esta escuela.Gisel Giovanardi, directora de la institución nos decía al respecto: "No tocamos timbre, ponemos música para que los chicos salgan al recreo y después cuando apagamos la música, forman para ingresar al aula". Y durante cada uno de los descansos, "tenemos distintas actividades para poder contenerlos los 15 minutos".También hay una. Los chicos de segundo y sexto grado la armaron el año pasado junto con la Bibliotecaria. Los pequeños "suben descalzos, leen y juegan con algunos juguetes. También están los guardianes de la paz, que son los chicos de sexto que hacen distintas actividades en los 15 minutos que duran los dos recreos".. Cada maestra tiene la suya y la ocupa para diferentes situaciones, como por ejemplo para llamar al silencio "o para que a los chicos les puedan salir las cosas. Siempre manejamos el tema de la palabra, para que la palabra construya y no destruya".Además las docentes tienen, una celeste y otra rosada. Este método es utilizado. El alumno en cuestión va a la dirección y toma una botella, "la sacuden, se sientan, respiran y ahí se calman para luego contar lo que les pasa".Consultada sobre cómo se van incorporando estos novedosos métodos, Giovanardi contó que, y también como forma de contenerlos utilizando elementos simples y sencillos.La docente afirma que "nos ha dado resultados. Todos los años tratamos de impartir cosas nuevas y crear cosas nuevas porque en realidad".Mientras Giovanardi habla con, los alumnos se le acercan y la abrazan, dando muestras del clima fraterno que se vive en la institución. "