Reclaman por la situación de la Terminal de Concepción del Uruguay

En algunos de los reclamos mencionan la Ordenanza N° 2660, que establece el uso de la Terminal para el uso de micros de larga y media distancia, inclusive los de Turismo y la operatoria de transportes de encomiendas (paquetería), lo que no implica la autorización para el uso de espacios para cargas generales.



Los reclamos parten de la base de que en reiteradas oportunidades, el hall de espera de los pasajeros, se ve literalmente ocupado por mercaderías que no tienen nada que ver con "paquetería", llámese muebles, motos, embarcaciones, sillas, cubiertas y otras tantas más, no solo reduciendo el espacio de espera del viajero, sino dando una aspecto impresentable para un punto de llegada o partida de muchos turistas.



Otro inconveniente es el estado de los baños, del cual se quejan cada vez más, ya que no solo son instalaciones añosas, sino que no guardarían la higiene necesaria para el usuario en general, llegando al punto de que se colocaron baños químicos.



También la falta de un bufete o cafetería, donde el viajero que debe esperar su micro a la llegada de familiares, pueda hacerlo cómodo y con la posibilidad de consumir un rico café o gaseosa, que permita una más placentera espera ante eventuales retrasos de los servicio de las distintas empresas, informó 03442.