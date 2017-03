Pelucas para pacientes oncológicos: Convocan a donar cabello en Paraná

La ONG " Pelucas de Esperanza " confecciona pelucas para personas que tienen cáncer y que durante el proceso de quimioterapia pierden el cabello.En Paraná, Marcelo García Névez es quien se sumó a la iniciativa y en su peluquería recolecta el pelo que luego envía a Gualeguaychú para que continúen con el proceso."La información me llegó por una clienta que vino a donar y a partir de allí me interioricé", relató el peluquero durante el programadeEs necesaria uno longitud de entre 15 y 20 centímetros. "La cantidad no tiene nada que ver. No hay problemas de edad, porque la gente que arregla los cabellos los prepara químicamente", aclaró."Las pelucas se prestan a las personas y cuando las dejan de usar, por cuestiones buenas, o sea que les creció el cabello, o por cuestiones malas, o sea decesos, las devuelven. Se reciclan y se vuelve a empezar", comentó el profesional.Asimismo, comentó que "hasta el 12 de abril le regalamos el corte. Sólo tienen que pedir turno llamando al 4231863".Interrogado acerca de cómo reaccionan mujeres que van a hacerse un corte y él les ofrece donar el pelo para una peluca, respondió: "Al ofrecimiento lo hago en voz alta para que todas escuchen, cuando el salón está lleno. La mayoría dice que no, porque no vienen con esa intención y, en gran parte, es porque no están disputas a cortarse los 20 centímetros".Longitud mínima de 15 a 20 centímetros.Puede ser cabello virgen, con tintura o tener alteraciones químicas anteriores.No hay limitaciones de edad.