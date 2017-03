Investigan el "entramado societario" del cual formaría parte el "Indio" Solari

Delgado tomó la determinación tras una denuncia radicada por la ONG Fundación por la Paz y el Cambio Climático, que entre otras cosas advirtió que las ganancias de estos recitales son remitidas a cuentas off shore, en el marco de una presunta evasión impositiva.



El fiscal pide que la AFIP designe expertos para que trate de determinar ese entramado societario.



El titular de la ONG, Fernando Mìíguez, sostuvo que el recital de Olavarría fue organizado por la empresa "En Vivo SA", ex "el Chacal SA" y/o "Grupo Dax Recuperación Crediticia", de supuesta propiedad de Marcos y/o Matías Peucovich y/o Julio o Eduardo Carfi y/o Carlos Alberto Solari.



Además, acusó que la empresa organizadora evadió el pago de tributos a parir de la utilización de facturas truchas, y que eso genero maniobras de lavado de dinero.



Según el denunciante, el recital de Olavarría expuso un negocio que se realizaba en torno a los shows del "Indio" Solari.



La productora firmó un convenio con la municipalidad, por el cual la intendencia habría instruido a la policía para que no intervenga preventivamente y permita que los participantes del evento transiten libremente y consuman estupefacientes quizás vendidos en el lugar.



Luego del recital, según se sospecha, la organización contó el dinero que ganó y pagó los retornos, y tras ello se habría cometido maniobras de lavado de activos mediante una sociedad dedicada a la venta y construcción de inmuebles que serviría para canalizar el dinero negro.



"La última etapa sería el envío del dinero a una cuenta bancaria a nombre de una sociedad off shore y/o el uso del mercado de los vitcoins. Ello, según Míguez, estaría vinculado a que Solari residiría en Manhattan", recordó Delgado en el dictamen que presentó ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.



Entre otras cosas, el denunciante aseguró que en 2012 el patrimonio del ex cantante de Los Redonditos de Ricota era de 13 a 15 millones de dólares y que existen vínculos patrimoniales de él con quienes figuran como titulares de la empresa organizadora del recital de Olavarría.



Al impulsar al causa, Delgado pidió que expertos de la AFIP analice si las relaciones societarias denunciadas son tales, si las actividades reales se condicen con las expuestas por Míguez y si la información disponible en el organismo permite concluir que existen indicios sobre las maniobras de lavado de dinero.