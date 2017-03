Videos y fotos: Ataques de orcas a lobos marinos atrae a turistas y científicos

En estas impactantes imágenes se puede observar el ataque de orcas a crías de lobos marinos. Fueron grabadas en la Patagonia. El fenómeno se ha convertido en un imán tanto para turistas como para científicos.Las orcas practican esta técnica de caza, única en el mundo de los animales, solo durante unos meses del año. Los predadores se acercan a la costa y esperan a que las crías de lobos marinos se arrojen al mar, para lanzarse sobre su presa.

Las orcas tienen una técnica de caza única en el mundo y que no tiene ningún misterio: consiste en el encallamiento intencional en la costa a la espera que las crías de lobos marinos dejen la plataforma costera y se arrojen al mar. Entonces, la orca vuelve al agua y captura sin problemas a su presa.Esta técnica es considerada una de las conductas predatorias más impresionante e inteligente de la vida salvaje en todo el planeta. Las orcas la practican en esta temporada en Punta Norte y vuelven a setiembre a Caleta Valdés. Aunque es un animal con mala prensa y considerado una especie asesina, las orcas matan solo para alimentarse. Además van perfeccionando su técnica año a año, según los expertos y quienes estudian su comportamiento.

Se comprobó que las orcas realizan alrededor de 18 varamientos por día y no siempre tienen suerte para capturar su presa: el promedio de captura es del 40 por ciento. Estos animales se mueven generalmente en manadas de entre cinco y siete animales y no todos conocen la técnica del varamiento intencional. Por eso, las más avezadas tratan de transmitirlo a las nuevas generaciones de estos mamíferos marinos.Las orcas también representan los predadores más importantes de la ballena Franca Austral. Pese a la diferencia de tamaño, usan también su inteligencia. Saben que la única defensa de las ballenas es sumergirse hasta profundidades que no alcanzan otras especies. Entonces, las orcas tratan de llevarlas hasta las orillas y allí consumar el ataque. Generalmente, las devoran totalmente.Desde hace algunos años, la caza de orcas a lobos marinos se ha convertido en un nuevo atractivo turístico en Chubut. Por eso se han construido miradores especiales ubicados en lugares estratégicos. Por estos días se ven completos de visitantes y científicos.