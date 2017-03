Prohíben el uso y venta de más de 10 productos cosméticos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) detectó irregularidades en la firma TINA & CO de la Ciudad de Buenos Aires y prohibió el uso y comercialización de 17 productos cosméticos.El organismo constató que el establecimiento de Wu Ming Hsien carecía de inscripción ante la autoridad sanitaria, que se desconocía quiénes habían elaborado y/o importado los productos, y si habían sido elaborados con ingredientes y bajo concentraciones permitidas de acuerdo a los lineamientos de la normativa vigente al respecto. De acuerdo con esto, se prohibió preventivamente el uso y comercialización de todos los lotes de los 17 productos.La lista de los productos prohibidos:1) "Oleo Bifásico Nutritivo x 125 cc, www.theoweb.com.ar , face: Theo- con aceite de uva, aceite de germen de trigo, oleato de manzanilla y aceite esencial de romero. Hecho en Argentina. Podes usar el oleo bifásico para hidratar tu cuerpo en reemplazo de la crema habitual, para las puntas del pelo, para zonas de arrugas, para lastimaduras en procesos de cicatrización. Ingredientes naturales sin derivados de animales"2) "Violeta, cont. 12 g, elab: 5/2015- vegetal 100 % natural- olijabonesdeoliva.blogspot.com- Hecho en Argentina- Scanu olivicultor"3) "- Jojoba - Ricino - Petit Grain x 30 ml"4) "- Argentine Cream- Hidratante, nutritiva y reparadora- highly moisturizing, nutritions and repairing- GENUINOS ACTIVOS Cosmética natural"5)pH neutro de pies a cabeza- Lavanda-Manzanilla-Caléndula x 200 ml. Vegan"6)x 125 ml, silicea, aceites de caléndula, rosa mosqueta, almendras, limón pachuli, lavanda.7)neutra sin perfume x 50 ml, Elab: 7-10-15, contiene aceites de caléndula- rosa mosqueta. Antiséptica- antiinflamatoria-cicatrizante-humectante"8)x 50 ml, contiene aceites esenciales de lavanda-geranio-romero-manzanilla. Indicada para heridas, quemaduras leves, golpes picaduras"9)- naranja- sales marinas aromatizadas con AE, cont. neto 350 grs, E. Elab N° 586, L 08, V 08/16"10)By Clara Pollach -gourmet- almendras- Leche de limpieza , V: 9/16"11)- Malva pañil y ciprés. Uso diario. Emoliente/ antiinflamatoria/ afecciones cutáneas/ analgésica y suavizante,12)- Crema estabilizada en concentrado proteico de baba de caracol, Vto. 29/05/2017, Lote: 25", detallándose en su envase primario los datos "Crema humectante con licina de caracol DAMARIS x 50 gramos, revitaliza el colágeno y evita la formación de arrugas, redondea las existentes. MS y AS 337/92, Est. Elab. 1780, Industria Argentina"13)- nutre e hidrata la piel- Oro liquido- 100 % puro y natural- 1° presión en frío x 30 ml14)Limpieza de dientes- dientes y encías sanas x 50 ml. Receta magistral antibacterial para dientes y encías sanas, previene la gingivitis, cura las encías, blanquea los dientes, combate la placa bacteriana. BE CARE FULL. Origen Argentina- Envasado artesanalmente por God Bless You-Vto 5/2017"15)- Butter Feel Pastilla Efervescente- Manteca de Mango, Manteca de Karité y Aceite de Coco- aroma mango- Bel-lab Cosmética Natural, Industria Argentina Cont. neto 10 gr, info@bel-lab.com.ar www.bel-lab.com.ar , Congreso 1590 8A- CABA"16), 3 step. Rainbow Beauty USA/CHINA/KOREA, Made in Korea. L 4JJF V 20171005. RAINBOW 3 step mask packs. Paso 1: espuma limpiadora facial. Paso 2: ampolla alta funcional. Paso 3: máscara de renovación de la piel. Origen Corea del Sur. Fecha de validez: 05/OCT/2017 cont. neto 25 ml"17)- moisturizing & soft -lifting care - natural perfume- DABO eco life style x 100 ml. DABO Natural Aloe Hand Cream (de aloe natural), hidratante y suave. Origen: Corea del Sur. Fecha de validez: 04/ENE/2018, DAL2F