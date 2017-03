Carlos Paz, invadida por olor nauseabundo: Una escuela suspendió las clases

La proliferación de algas que comenzó a principios de marzo derivó en su descomposición, provocando un fuerte olor putrefacto en un amplio radio de Villa Carlos Paz, según indicó el diario La Voz.



El problema llegó también al ámbito educativo y la escuela Carlos N. Paz decidió no abrir sus puertas a los alumnos en el turno tarde.



De hecho, un grupo de vecino marchó el sábado por las calles de la ciudad cordobesa para pedir una solución a la problemática.



El sábado, un nutrido grupo de vecinos marchó por las calles del centro pidiendo una solución a la problemática. "Estamos muy preocupados por la situación, este año las algas son distintas. Nos estamos reuniendo, estamos trabajando. Mañana (por el martes) tenemos una reunión con el ministro de salud de la Provincia y la gente de Medio Ambiente", explicó el secretario de Salud de Carlos Paz, Rubén López.



"Este es un problema que lleva más de 30, 40 años. Yo no quiero deslindar responsabilidades. La Provincia debe trabajar en esto. Se ha venido pidiendo trabajar en esto. Hay un comité de cuenca que se ha conformado, y viene estudiando esto. Mañana nos juntamos con la gente de Córdoba para evaluar las consecuencias", agregó en declaraciones radiales.



Sobre la situación de los vecinos, López señaló que se está "haciendo un estudio" para determinar "si hay que evacuarlos". "Estamos por recorrer la zona. Villa Carlos Paz no cuenta con epidemiólogos, vamos a estar con el Departamento de Salud para ver cómo son los pasos a seguir", indicó.