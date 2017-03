Nena asesinada en San Luis: su mamá dio detalles de su relación con el acusado

La madre de Florencia Di Marco, la niña de 12 años violada y asesinada en San Luis, señaló que tiene "la conciencia tranquila" ante las sospechas que la vinculan con el macabro caso. Contó que le encontró drogas a su marido y que está convencida de que drogaba a la niña para violarla.



"Tengo la conciencia tranquila y Florencia me está dando toda la fuerza desde el cielo para que siga adelante", señaló la mendocina Carina Di Marco luego de enterrar a su hija en el cementerio parque municipal La Paz de Los Olivos, en San Martín.



Es que si bien la jueza que investiga los abusos a los que fue sometida la nena y su posterior homicidio aún no ha resuelto investigar a la mujer, algunos apuntan al rol de la madre de Flor y especulan que no pudo haber desconocido los vejámenes que la niña había sufrido, que son "de larga data" según se desprende de las pericias practicadas sobre el cadáver.



"Quiero que me entiendan que yo no tuve nada que ver", dijo la mujer entre sollozos al sitio puntano El Chorrillero.



"Me duele, yo soy inocente y me culpan de todo a mí. Algo peor no me puede pasar en este mundo. Él tenía una doble cara, sabía manipularme", añadió Di Marco.



La mujer contó que durante la búsqueda de la pequeña ella "tenía miedo de decir las cosas porque él estaba presente". "A cada rato me observaba a ver si yo hacía algo que le molestara. Era el miedo ese: que me hiciera algo ahí o en mi casa", añadió.



En la extensa entrevista la mujer contó que la última vez que Gómez le pegó fue durante las Fiestas, a fines del año pasado.



Di Marco dijo que la Policía puntana secuestró de la casa familiar, acolchados, sábanas, ropa de Florencia y de Gómez y varios CDs que contenían material pornográfico. Además contó que los investigadores hallaron en el Renault Megane del acusado cabellos de Florencia debajo de una de las alfombras y del interior del rodado secuestraron un pantalón de la niña y una media. Cuando fue encontrado, el cuerpo de Florencia sólo tenía una media puesta.



La mujer contó que sabía de la adicción a las drogas de Gómez y dijo estar convencida de que él drogaba a Florencia para vejarla. "Yo sabía que se drogaba pero nunca lo hizo adelante de los niños ni adelante mío", relató.



Di Marco describió la vez que comían una pizza y tanto ella como sus hijos se sintieron mareados y adormecidos. Tras acostar a los pequeños, ella se quedó profundamente dormida. Al día siguiente despertó y su hija Florencia le contó que había tenido "una pesadilla". "Tuve un sueño feo. Soñé que un hombre me ahorcaba", le dijo la niña aún en shock y le mostró un hematoma en su cabeza.



Luego narró la vez que encontró una bolsa con cocaína en la billetera de Gómez y pastillas para dormir en su auto. Él argumentó que eran "porque no podía dormir" pero su relato se desvanece ya que los investigadores especulan que drogó y durmió a Florencia al momento del asesinato. La mujer ahora está convencida de ello.



"Creo que la mató para vengarse de mí"



Di Marco esbozó la hipótesis por la cual Gómez supuestamente asesinó a Florencia. "Creo que la mató para vengarse de mí porque no quería que yo quedara embrazada de la bebé. Y tenía mucho odio a mí. Siempre me trataba tan mal, me rompía las cosas".



La mujer fue más allá y se aventuró a pensar que fue el hombre quien asesinó a su propio padre hace unos años en San Martín. El hombre murió tras dispararse en la cabeza. "Para mí habrá sido él que mató al padre porque fue capaz de hacerle esto a mi hija. Para mí, que estaba cansado del padre porque él no tuvo el cariño del padre", especuló Di Marco.



Por último, la mujer se encargó de despegarse del crimen y volvió a asegurar que no había advertido nada extraño que le permitiera inferir que su hija sufría abusos sexuales. "Yo como madre la cuidaba en todo. La llevaba, la traía. Eramos re compañeras. Ella me hubiera dicho algo. Si me hubiera dado cuenta, hubiera reaccionado y la hubiera salvado" apuntó.



"Me mataron a un hija, algo peor no me puede pasar en este mundo", remató entre lágrimas Di Marco.