Insólito: Padre e hijo conducían los vehículos que chocaron en una esquina

Un choque entre un camión municipal de Diamante y una camioneta, se produjo esta mañana, en la esquina de Echagüe y Colón, de la "ciudad blanca".

Según expresiones del joven que manejaba el camión municipal, el chofer de la camioneta era su propio padre, publicó Neonetmusic.

El trabajador municipal contó que su padre ya no manejaba por algunas cuestiones que se le impedía, y por tal motivo, le había cedido el manejo a su otro hijo.

Sin embargo, este lunes el hombre salió en su camioneta, pese a sus inconvenientes y se produjo el insólito accidente.



Sumamente enojado con su padre, este joven le recriminó "mirá donde está la camioneta, como se me va a cruzar der esa manera", remarcó según indicaron testigos.

Además, el trabajador municipal de Diamante, dijo que "si no hubiese sido mi viejo, me bajo y lo c? a puñetes", expresó ofuscado.

Por otra parte, expresó su agradecimiento a Dios por no haber lesionado a nadie, pues el golpe fue muy fuerte.

Según se pudo averiguar, se trasladó una mujer al Hospital San José para su atención. En tanto, el chofer de la camioneta sería de apellido Osuna.