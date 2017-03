Municipal golpeado pidió a sus agresores que "recapaciten"

Policiales Agredieron a un empleado municipal al reclamarle por la retención de un auto

Alberto Casco, el empleado municipal que fuera golpeado este fin de semana por personas que le reclamaron por un vehículo retenido en operativo de tránsito, contó acómo ocurrieron los hechos y pidió a sus agresores que "recapaciten".. Y continuó: "Les mostré el acta del secuestro del auto y la lista de personas que trabajaron porque cuando llegué ya se habían ido todos y no sabía quién pudo haber estado en el operativo y que haya tratado mal a la mujer"."En ese momento, otra mujer quiso saber el nombre de estas personas, y otro chico que estaba detrás me pegó una trompada que me lastimó la boca. Yo con las manos ocupadas y sin poderme defender, caí para atrás, me golpeé la cabeza y a un costado de la espalda", rememoró el municipal de 62 años.El trabajador dijo que tiene doble bypass pero que está habilitado para trabajar ya que solo desempeña tareas pasivas como cuidador en el playón municipal de Cinco Esquinas."Hace un montón que trabajo en la Municipalidad y siempre me comporté de forma correcta, sin ser violento ni nada por el estilo. Soy un amigo de todo el mundo", aseguró Casco."Uno está para explicarles a ellos cómo son las cosas, pero no para que te golpeen. Jamás fui una persona desequilibrada como para salir a pegarme o hacer algo con nadie. Marqué al 911 porque no iba a salir a pelear ya que estaba en mi lugar de trabajo", se justificó el trabajador.El municipal dijo estar "sorprendido" por el episodio y pidió a sus agresores "que recapaciten porque si quieren arreglar algo o hacer un cambio, tienen que hacerlo de otra forma".Intervino la División 911 y el damnificado radicó la denuncia en comisaría segunda.