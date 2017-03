"Hackearon" la página web del diario El Litoral y amenazaron a una fiscal

Desconocidos "hackearon", esta mañana, la página web del diario santafesino "El Litoral"; y con encendidas letras de color rojo sobre un fondo negro, dejaron un mensaje intimidatorio bloqueando la portada del diario vespertino de la capital de Santa Fe.El mensaje amenazante, advierte que "se metieron con asuntos que no tenían que meterse", y se precisa que "los servidores fueron hackeados y varias computadoras de sus redactores infectadas con virus".Al mismo tiempo, el escrito que se podría ver esta mañana en el dominio de www.ellitoral.com , se plantea una intimidación a una fiscal de Santa Fe, que estaría investigando un caso de adulteración de tarjetas de créditos."Estos últimos 2 meses han estado publicando noticias que me molestan bastante. Se metieron con asuntos en los que no tenían que meterse, por lo tanto a partir de hoy este diario va a publicar noticias que no involucren a personas que me importan", podía leerse en el mensaje escrito letras de color rojo sobre un fondo negro.Luego explica: "Sus servidores fueron hackeados y varias computadoras de sus redactores satisfactoriamente han sido infectadas. Mi objetivo es observar que hagan las cosas por el camino correcto, o sea, no publicar cualquier estupidez y difamar a una persona sin medir las consecuencias".Al finalizar el mensaje, se apunta a un objetivo concreto: la fiscal de Investigación y Juicio Nº 1, María Lucila Nuzzo, de Fiscalía Regional 1 Santa Fe. "Y la fiscal Nuzzo deberá pensar dos veces las pelotudeces que dice", sostiene el escrito que lleva por "firma" una letra S mayúscula entre corchetes.Más allá del delito que implica hackear una página, hay un peligro superlativo: censurar a un medio de comunicación y el hecho merece absoluto repudio. No hay temas con los que un periódico no pueda meterse, molesten a quien molesten. En cuyo caso, si alguien se siente difamado, hay caminos legales para resolverlo.