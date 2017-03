Buscan al melli: HIJOS Paraná realizó una intervención frente al IPP

Miembros de HIJOS Paraná, junto a la Subsecretaria provincial de Derechos Humanos, realizó hoy una intervención frente al Instituto Privado de Pediatría ubicado sobre calle España 312 de Paraná, al cumplirse 39 años del egreso de los mellizos hijos de Raquel Negro y Tucho Valenzuela."Tomamos la tapa del 27 de marzo de 1978 de El Diario de Paraná, y arrojamos la pregunta sobre cómo hubiera sido tratada la historia si los medios cómplices de la dictadura hubiesen investigado realmente lo que estaba pasando", explicó a Elonce TV, Florencia Amestoy, referente de HIJOS Paraná, quien argumentó que la "intervención artística", al igual que se realiza cada aniversario, es "para sembrar la duda, llamar la atención"."Raquel Negro fue traída clandestinamente e involuntariamente desde un centro clandestino de Rosario para dar a luz en el hospital militar de Paraná donde tuvo a sus mellizos, una niña y un niño, los que fueron trasladados luego al Instituto Privado de Pediatría, el cual tiene muchísima responsabilidad porque les abrió sus puertas y los médicos del IPP saben dónde fueron a parar los melli", argumentó Amestoy."De Sabrina se supo que fue trasladada por la misma patota que secuestró a su madre, la que hoy está desaparecida, hasta un convento en Rosario para luego ser dada en adopción a la familia Gullino. Del melli no sabemos nada y aún lo seguimos buscando", completó.En tanto, Sofía Uranga, querellante por HIJOS en la causa Área Paraná, apuntó contra los dueños del IPP, Miguel Torrealday, David Vainstub, Jorge Rossi y Ángel Schroder, éste último ya fallecido."Estos médicos no solo que coordinaron el ingreso del hospital militar sino también el egreso de estos mellizos a personas que no estaban autorizadas a retirarlos", advirtió la abogada, al tiempo que sentenció: "Participaron de la apropiación de los mellizos Valenzuela-Negro y así lo entienden no solo las querellas, sino también la Justicia quien consideró que están condiciones de ser llevados a juicio oral, están procesados por delitos de Lesa Humanidad".