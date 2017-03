Ciudad entrerriana tendrá una escuela de arte, avalada por una ONG internacional

Escuela de artePlaying For Change nació para respaldar a los músicos callejeros y hoy se dedica a crear escuelas de arte. Está presente en Nepal, Ruanda, Tailandia, Brasil, México, y, de ahora en más, también en una ciudad entrerriana.



En el Teatro Marconi de Diamante se realizó este sábado un concierto a beneficio de la escuela de arte que instaló la Fundación Playing for Change. Actuó Carolina Peleritti, Yacaré Manso y Los Entrerrianos Isondú.



La escuela diamantina será la número 14 que pone en marcha la fundación. En septiembre pasado se inscribieron 30 alumnos, que serán los primeros que comenzarán las cursadas en un par de semanas.



El proyecto social-educativo de Playing For Change busca que el lugar al que llega tenga un enfoque local, pero con proyección global. De ahí que esta escuela sea parte de una serie de actividades que la fundación realiza en países tan diferentes. Actualmente se capacitan 1200 jóvenes, con clases de danza, instrumentos, lenguajes musicales y teoría.



Playing for Change comenzó, en 2005, simplemente como el proyecto del músico Marc Johnson, que grabó en las calles de Santa Mónica, California, a Roger Ridley tocando el tema "Stand by Me". Luego se le ocurrió que esa misma pieza fuera interpretada por músicos de otras latitudes para construir con fragmentos un collage que reconstruyera el mismo tema, supo La Nación.



Después de varias vueltas por el mundo para registrar otras canciones y para difundir el trabajo que hacen los músicos callejeros, transformó su proyecto en una fundación que se dedica a la creación de escuelas de arte, como es el caso de esta flamante entidad que se inaugura en Diamante.