A sus casi 70 años, cumplió el sueño de saltar en paracaídas

A sus casi 70 años, Ricardo Causa cumplió su sueño de tirarse en paracaídas, y aseguró que es como "manejar el viento".



"Un amigo tiene una escuela de paracaidismo en San Pablo y me quedé con ganas de hacer un salto y me dijo 'venite a hacer un curso'", contó Ricardo en diálogo con Cadena 3.



"Hice un curso de una semana y me tiré, fue una sensación muy linda, es como si fuera manejar el viento, no tuve miedo", relató.



El curso consistió en una pare teórica, luego estuvo en un túnel del viento, "que es como flotar en el aire", y los instructores le explicaron cómo manejar el cuerpo durante el salto.



Ricardo se arrojó desde 12 mil pies de altura, unos 4100 metros. "Los primeros cuatro saltos fueron con dos instructores, luego con uno y el nivel siete solo", describió.



"Creo que hay que tener sueños para levantarse todos los días con ganas de vivir", concluyó Ricardo.