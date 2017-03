Podrá viajar a la India el alumno becado para un bachillerato internacional

Una historia de superación

Luego de conocer la historia de Leandro Bustos, de 17 años, quien ganó una beca para cursar un bachillerato internacional (BI) en un colegio de la United World Colleges (UWC) en Pune, India, "el gobernador Juan Schiaretti decidió que el Gobierno de la Provincia de Córdoba cubrirá los gastos de pasajes, pasaportes y visas necesarias para que pueda viajar", señaló Paulo Cassinerio, presidente de la Agencia Córdoba Joven.Autoridades de la Agencia se reunirán el lunes con Bustos y con la directora para articular lo necesario a fin de cubrir los gastos "de manera inmediata", según indicaron desde Prensa de Gobierno.Leandro vive en barrio Santa Rosa, al sur de la ciudad, y en su escuela es abanderado de la insignia provincial.A fines del año pasado, y luego de un proceso de selección, se enteró de que fue elegido para asistir a una de las escuelas secundarias de Colegios del Mundo Unido (UWC, por la sigla en inglés) en Mahindra College en Pune, India. La actividad, que empieza en agosto y se extiende hasta mayo de 2019, le permitirá obtener el diploma del BI, una certificación preuniversitaria que ofrecen -entre otros- los colegios UWC en 15 países y que es reconocida por prestigiosas universidades en el mundo.La beca UWC cubre los gastos de estudio, alojamiento y alimentación por los dos años lectivos. Pero son los estudiantes quienes deben hacerse cargo de pasajes, seguro médico y de los gastos de los artículos personales.También, de los costos de tramitar el pasaporte y las visas.A partir de allí, la historia se difundió y comenzó una campaña para conseguir los fondos."Estoy re feliz porque voy a poder viajar", dijo con simpleza el muchacho que a veces sale junto a su padre, José, a vender y que tiene otros siete hermanos.Su papá enviudó y Leandro se hizo cargo de cubrir los recorridos que hacía junto a su madre.Pese a la adversidad y a su corta edad, se organizó para estudiar y trabajar.Se enteró de la posibilidad de la beca por una compañera del colegio y se anotó, sin imaginarse el resultado. Realizó tres exámenes: primero fueron 500, después quedaron 41 y finalmente terminó entre los diez seleccionados.Así se ganó una beca para estudiar un Bachillerato Internacional en la India, en una escuela que forma parte de la United Word Colleges.José, su papá, contó aque Leandro comenzó a vender cuando tenía 7 años y conmocionado por esta noticia, expresó: "Esto es algo inimaginable. Siento admiración por mi hijo y quiero desearle lo mejor a él"."A veces uno pensaba que esto no iba a llegar nunca. Es una bendición de Dios. A veces son cosas que uno no las puede explicar. Todo lo que trae son saludos y felicitaciones", agregó.Por su parte, Leandro dijo: "Cuando tengo tiempo libre salgo a trabajar. El año pasado a la tarde estuve haciendo muchos proyectos. Cuando no estoy ocupado salgo a vender"."Ahora voy a tener que rendir libre este año para poder viajar en julio", completó.