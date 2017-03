"Fue un horror", rememoran familiares de la tragedia vial en Santa Fe

Policiales Al menos 10 muertos por choque entre dos colectivos en la Ruta 33 de Santa Fe

La CNRT suspendió a empresa Monticas tras el accidente en Santa Fe

Sociedad El mensaje premonitorio de un colectivero antes de la tragedia de Santa Fe

Por favor, decime que no es el de la Metro...!" La voz de Graciela (57) mamá de Agustina, sonaba desesperada en el teléfono. Del otro lado de la línea, quien la atendió en la seccional de policía no se animaba a darle precisiones. Afuera, Miguel (61) padre de la víctima, escuchaba las sirenas de los bomberos y empezó a inquietarse. Después, fueron horas de una angustia inexplicable.Viernes 24 de marzo. A un mes de la tragedia de la ruta 33, los Barzi esperan a La?Capital en la puerta de la casa del camping de la Sociedad Italiana de Zavalla. Miguel es encargado del predio; Graciela hace trabajos de costura. La familia se completa con Miguel Angel (32) y Juan Manuel (27), aunque lo dos varones ya están en pareja, independizados."Yo estaba trabajando en el camping, era plena temporada de pileta, cuando escuché pasar a los bomberos. «Uh, una más», pensé en ese momento, porque cuando pasan con las autobombas uno piensa en seguida en un accidente", recuerda Miguel. Pero entonces se acercó Graciela y le dijo que algo había pasado, que habían chocado dos colectivos y que Agustina no contestaba el celular, pese a que ya le había mandado al novio un mensaje diciéndole que estaba en camino.Cerca de ahí, la chica le daba a los paramédicos el teléfono celular de la madre y el fijo de la casa para que les avisaran y les dijeran que se quedaran tranquilos. "Estaba toda quebrada pero su preocupación era que nosotros no nos preocupáramos", dice la madre con orgullo y emoción. Después, los llamaron desde el hospital Provincial de Rosario para avisar que la chica estaba allí y fuera de peligro. "Yo no les creía nada", confiesa el padre."Antes de eso, yo vi pasar al camión de rescate, y pensé: «Esto es algo grande». Llamé a la comisaría, me dijeron que habían chocado dos colectivos. «Por favor, decime que no es la Metro (como llaman en Zavalla a Metropolitana). No me querían decir nada. ¿Qué iban a hacer? ¿Decirme que mi hija estaba arriba?", justifica Graciela el comportamiento de los uniformados. Y reflexiona: "Pensar que uno se queda tranquilo cuando sabe que los hijos ya están arriba del colectivo, camino a casa".Otro que lo vivió desde lejos y con desesperación fue Juan Manuel, el hermano. Estaba con su novia y una pareja amiga en Pinamar. "Mi amigo, que es de Pérez, me mostró una foto del accidente. Le mandé un mensaje a Agus, pero vi que no le entraba. Ella era la única que viajaba siempre por esa línea", se acuerda. Su hermano Miguel le respondió el mensaje de manera esquiva. Juan tomó coraje y llamó a su madre, que "estaba con un ataque". Decidió volver.Cuando Agustina se enteró del retorno, preguntó: "¿Por qué vuelve Juan de las vacaciones?". Todavía no terminaba de darse cuenta de lo que había pasado, aunque ya le había preguntado a la madre cuántos muertos había, algo que a Graciela le asombró: "Yo ni sabía que había tantos muertos".