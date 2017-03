El otro entrerriano en la Fragata: Esperaba el llamado trabajando de verdulero

Sociedad La historia de superación de un entrerriano que viaja en la Fragata Libertad

Pablo Maidana es un hijo de La Paz. Tiene de 27 años y partió de su ciudad de origen a los 19 años con destino a Punta Alta, muy cerca de Bahía Blanca. El joven se había anotado en la Armada, y debieron pasar dos años hasta que fue llamado por la fuerza sin saber dónde iba.Es uno de los dos entrerrianos que forma parte de la tripulación de la Fragata Libertad, la cual zarpó hoy con 61 cadetes a bordo, 14 de ellos mujeres."La Amada en La Paz no es muy conocida, sí se conocen el Ejército y la Policía, pero la Armada no", comentó."Una vez que ingresé, me enteré que había gente de La Paz en la Armada, y uno se va encontrando con cosas en el camino que hay que pasarla y después llegan los frutos como ahora", dijo el joven a punto de zarpar desde el Puerto de Buenos Aires.Con 61 cadetes a bordo, 14 de ellos mujeres, la Fragata Libertad comenzó hoy su viaje de instrucción número 46, que la llevará a recorrer durante seis meses trece puertos de América Latina y Europa, informó el ministerio de Defensa de la Nación."Es difícil porque es distinto a la vida que uno está acostumbrado, es distinto sí, pero hay que hacerlo", subrayó Maidana.La Fragata Libertad recorrerá el mundo durante unos siete meses, donde recorrerán desde Buenos Aires a Fortaleza Brasil, Vera Cruz México, Charleston y Miami EEUU, Den Haarlem Holanda, Alemania, Malmo Suecia, Francia, Barcelona y Santa Cruz de Tenerife España y de regreso a Río de Janeiro Brasil, Montevideo Uruguay y Buenos Aires.Pablo es hijo único y de madre soltera, Cristina Maidana. "Siempre estuve con mi mamá, quien fue de mamá y papá y lo que soy hoy es gracias a ella", aseguró el joven paceño mientras esperaba el ansioso llamado de la Armada, trabajando en una verdulería de esa localidad del norte entrerriano."La fragata es un premio que te dan para que conozcas el mundo, es ahí donde te cae la ficha de lo que hace uno, lo hace bien", le dijo a