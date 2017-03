Simulacro de fusilamientos de la dictadura: "Estamos hipersensibilizados"

El intendente de La Cumbre, Rubén Ovelar, en diálogo consalió al cruce de la polémica por un simulacro de fusilamiento durante un acto escolar en su localidad, en el marco del Día de la Memoria, Verdad y Justicia."Fue un acto organizado por una escuela de nuestra localidad, donde los chicos recrearon lo que fue el Proceso, en el que hubo desaparecidos. Fue una cosa bien hecha, no de mal gusto", sostuvo."Me parece que estamos hipersensibilizados con este tema. Hay opiniones diversas, pero no hay que meter a los niños en esto. Fue una buena representación por lo menos a mi manera de ver", aseguró.E insistió: "No me molesto para nada. No fue apología de nada. Tampoco fue la representación de una ejecución: había chicos que estaban vestidos de militares y luego chicos que se tiraron al suelo. Por lo menos, a mi manera de ver, fue una metáfora".