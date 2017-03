Qué decía el padrastro de la nena violada y asesinada mientras la buscaban

El cuerpo de Florencia Di Marco fue encontrado debajo de un puente con signos de abuso. La Policía de San Luis detuvo a Lucas Gómez como sospechoso.



"El último contacto fue cuando la llevé a la escuela. La dejé en la entrada. Ella averiguó si tenía clases y, cuando lo confirmó, me hizo señas para que me fuera. Ella nunca entró a la escuela. Cuando viene a buscarla a las 12 ya no estaba", dijo el ahora detenido.



El padrastro también había señalado que como no la encontraba, volvió a su casa para ver si ella había regresado por sus propios medios. Gómez contó que radicó la denuncia en la comisaría 3° y que cuando encontraron la mochila de Florencia se dirigió a la Comisaría del Menor, donde pasó toda la tarde.



Cuando el periodista le preguntó si sabía de alguna persona que mantuviera una relación con la nena, el padrastro lo negó: "Ella era muy cerrada. Estaba todo el día con el teléfono".



El cuerpo de la nena fue encontrado con signos de abuso debajo de un puente del Paraje Saladillo, a casi 60 kilómetros de la ciudad de San Luis.



Gómez fue detenido por la policía luego de que a la nena le hicieran los hisopados previstos para este tipo de casos. La autopsia reveló que la nena tenía las manos atadas y que la muerte se produjo por estrangulamiento.