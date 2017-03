Senasa desmiente cadena de WhatsApp sobre la carne podrida de Brasil

Foto 1/2 Foto 2/2

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) fue determinante el miércoles cuando dijo que no hay riesgo de que haya carne podrida brasileña en la Argentina. Pero un viral que en estas horas está circulando por WhatsApp apunta directamente a las marcas más conocidas de uno de los frigoríficos brasileños involucrados en la "Operación Carne Débil". Así, reabre las dudas sobre el control de su producción en Argentina.



"Por un tema de prevención y relacionado con el caso de la carne adulterada de Brasil, sugieren evitar el consumo de productos de las marcas: VIENISIMA, BOCATTI, CAMPO AUSTRAL, 3 CRUCES estas empresas son del mismo grupo brasileño involucrado y por el cual la justicia brasileña libro 20 órdenes de captura. Si pueden difundir mejor".



Sin fuente, el mensaje parece ser un oax (un intento de hacer creer a un grupo de personas que algo falso es real), pero circula en los grupos de WhatsApp, en especial, los de padres, ya que señala a las salchichas y el jamón cocido, dos infaltables en los cumpleaños infantiles.



En tal sentido, desde el Senasa alertaron que el mensaje "no salió de acá". Y asegura que se supo del viral "porque le llegó a varios desde adentro" y considera que, por una cuestión comercial, "cada una de las marcas que ahí aparecen tendrán que salir a aclarar esto."



BRF es dueña de Sadia y Perdigao, pero además posee ocho plantas en Argentina, donde -además de Avex- compró las cuatro marcas de la polémica: Vienísima, Bocatti, Campo Austral y Tres Cruces.



Hasta el momento, ninguna de esas empresas hizo un descargo en sus sitios o páginas de Facebook. Por su parte, JBS, el otro grupo frigorífico brasileño involucrado en el escándalo de la carne podrida y maquillada con químicos para su exportación, con una fuerte presencia en Argentina con Swift y Cabaña Las Lilas, desde hace días sólo dedica su web a aclarar o desmentir lo que dicen los medios sobre el tema.



En cuanto a la "prevención" sugerida desde WhatsApp, Senasa dijo a Clarín que "en Argentina esos frigoríficos están debidamente controlados, como así también las empresas elaboradoras de sus productos. Hasta ahora no dan en ningún caso resultado positivo. Todo está dentro de la normalidad".