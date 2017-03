Advierten que los libros de texto registran un 20% de aumento

"Los libros de texto llegaron con un 20% de aumento y rondan los 500 pesos", reveló a, Pedro Demonte, dueño de El templo del libro."Cambian todos los años, a veces le modifican la tapa y el contenido es el mismo; y eso es un gasto que para los padres es bastante fuerte", reconoció el librero y en esa línea sostuvo: "No podemos hacer descuentos porque es tan poca la comercialización que tiene el libro, más el flete que se paga, que no podemos ni siquiera descontar un 5%"."Los promotores de las editoriales los venden directamente a las escuelas con un descuento superior al que no hacen a nosotros", indicó Demonte al tiempo que advirtió que "la fotocopia está destruyendo al libro"."Se compra un libro y le sacan hasta 20 copias, cosa que está penada por la ley de Propiedad Intelectual", subrayó el responsable de la librería ubicada sobre calle San Juan 200, en Paraná.