"Lo vivo con mucho dolor pero nadie tiene derecho a ser ajeno a la Justicia"

Sociedad Procesaron al matrimonio que apropió y crió al nieto de Estela Carlotto

"Lo vivo con mucho dolor pero es una situación que hay que pasar. Nadie tiene derecho a ser ajeno a la Justicia. No sé qué va a pasar si van presos. Sería terrible y devastador", dijo Ignacio Montoya Carlotto luego de que el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, procesara por "falsedad ideológica" y "alteración del estado civil" de un menor a al matrimonio que crió al nieto recuperado de Estela de Carlotto.Clemente Hurban y Juana Rodríguez, inscribieron como propio en 1978 a Ignacio Hurban, quien en realidad era el hijo nacido en cautiverio de la hija de Carlotto, Laura, secuestrada por la dictadura en diciembre de 1977 y aparecida muerta en agosto de 1978. Luego dijeron que lo habían adoptado."No sé qué va a pasar si van presos, sería terrible y devastador. Yo estoy plenamente convencido de que deberían estar libres, pero no sé si la Justicia tendrá en cuenta mi punto de vista", sostuvo el joven en declaraciones a En la inmensa minoría.El nieto de Carlotto habló sobre el día que la jueza María Servini de Cubría dio su nombre y apellido y dónde vivía y perdió toda su intimidad, por eso, dijo que prefiere no contar su actual relación con sus padres de crianza."Quiero conservar algo de intimidad, desde ese día se arrasó con mi intimidad. De las pocas cosas que me quedan en la intimidad, está lo que hablé con ellos cuando se dio a conocer mi verdadera identidad", indicó, y agregó: "Seguimos teniendo contacto, vivimos muy cerca. Yo los siento mis padres y los trato como tales".Montoya dijo que siente que no recuperó nada, ya que cree que nunca perdió su identidad. "No recuperé nada, porque tendría que haberla perdida. Yo la única situación que viví fue crecer sin saber de mi familia biológica. Pero a la identidad la construí", dijo.El matrimonio Hurban-Rodríguez podrá apelar los procesamientos para que sean revisados por la Cámara Federal y, en caso de confirmación, como toda la prueba ya está producida, Martínez de Giorgi enviará a sorteo para que sea otro juez de Comodoro Py el que haga el juicio oral unipersonal. Los criadores de Carlotto podrían terminar condenados a cumplir penas de seis años de prisión.