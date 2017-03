La policía de Rosario custodia la peatonal para evitar instalación de manteros

Foto 1/2 Crédito: La Capital Foto 2/2 Crédito: La Capital

Unos 150 efectivos de la Unidad Regional II se encuentran apostados a lo largo de las dos peatonales para impedir que los vendedores ambulantes y manteros ocupen esos paseos comerciales en el primer día de huelga de los empleados municipales.



El comisario Marcelo Villanua, titular de la policía de Rosario, expresó al programa "El primero de la mañana" de la Ocho que "el principal objetivo es evitar que se instalen los vendedores no autorizados o ambulantes en un lugar donde no está permitida esta actividad".



"No hay ninguna ordenanza que permita que se establezcan vendedores ambulantes en la peatonal Córdoba, y no se va a permitir que se establezcan", agregó el funcionario policial.



"La policía permanecerá en este sector durante el tiempo que lleve el paro de los municipales. La orden del ministro (de Seguridad) Maximiliano Pullaro es mantener el orden público y la paz social", agregó Villanua.



Al ser consultado sobre qué actitud tomará la policía en caso de que algún mantero decida instalarse en las peatonales, el jefe policial sostuvo: "Se les explicará a estas personas que no pueden instalarse en ese lugar. Oportunamente fueron informados de que no podían vender en ese lugar. Se los invitará a que vayan a otro sitio. No queremos llegar a detener a una persona, pero de ser necesario tendremos que actuar en consecuencia", agregó. (La Capital)