Raúl Roco, toda una vida defendiendo y escribiéndole al río Paraná

Video: Raúl Roco: pescador, poeta y defensor del río Paraná

El año pasado se cumplieron 20 años de la travesía Yacyretá-Paraná que Raúl Roco y Luis "Cosita" Romero realizaron en su canoa para protestar contra el proyecto de construcción de una represa en el río Paraná.En una entrevista realizada por el programade, Raúl Roco, pescador artesanal y también poeta, recordó cómo fue que iniciaron esa histórica travesía para decir no al represamiento del río."Tuvimos la oportunidad de oponernos a la construcción del Paraná Medio, y ser parte de eso liderando el movimiento desde un lugar muy humilde, donde llevamos a cabo una gesta que se tornó más visible que todas las otras cosas. Fue como un segundo de gloria", indicó.Tras ello remarcó que junto con los otros ambientalistas "pretendíamos que la gente a lo largo del río Paraná, desde Yacyretá hacia abajo, estuviera enterada de que por qué debía oponerse a la represa", y recordó que había mucho desconocimiento sobre las consecuencias de su construcción.Desde su rancho y reparando mallas, Roco no se cansa de defender los recursos que nos da la naturaleza. "Todos los días debería ser el día mundial del agua, y es necesario que cada uno de nosotros tome conciencia que tenemos en abundancia recursos acuíferos como no hay en muchos lugares del mundo, como faltan en muchos lugares del mundo y estamos haciendo lo imposible por contaminarlas en vez de cuidarlos".Roco también se hace un tiempo para dedicarse a su otra pasión: la poesía; y como no podía ser de otra manera, el río está presente en casi todas las cosas que escribe: