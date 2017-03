Dejó a su bebé en un hospital y en una nota adujo que no podía hacerse cargo

Una mujer dejó a su hijo de 4 meses en el hospital pediátrico municipal de Rosario con una carta en la que sostuvo que "no se podía hacer cargo" del niño.

Fuentes del hospital de niños Víctor Vilela indicaron que la mujer, de 29 años, ingresó para que asistan al niño por una dolencia y lo abandonó en el centro de salud con una carta donde explicaba que no podía seguir cuidándolo.



La directora del hospital, Viviana Esquivel, señaló que "se trata de un bebé que había nacido prematuro en la Maternidad Martin y que había sido derivado al Vilela para su atención posterior por una dolencia de apnea obstructiva y en un instante la mujer desapareció".



"Luego tomamos conocimiento de una nota donde manifestaba que se sentía mal y se dirigía a la casa de una amiga, pero que no se podía hacer cargo del bebé", añadió la funcionaria.



Esquivel sostuvo que "se dio intervención a la secretaría de Niñez de la provincia y hasta que se resuelva la situación el niño permanecerá internado aquí para seguir su tratamiento".