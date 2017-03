Prostitución, explotación y trata: "Ahora vienen por nuestras niñas"

En el mes de la Mujer y en el marco de diversas actividades sobre problemáticas sociales que atentan contra la vida e integridad de mujeres, niñas y adolescentes, se realizó la Jornada de Sensibilización "Prostitución, Explotación Sexual, Trata de Personas".



Se desarrolló con la presencia de Marcelo Colombo, titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. Alika Kinan, la primera mujer argentina que logra enjuiciar y condenar a sus proxenetas en Ushuaia, donde fue explotada durante casi 20 años a la vista de tratantes, clientes y funcionarios; y Elena Moncada, autora de Yo elijo contar mi historia. Moncada, sobreviviente de la explotación sexual, en el libro plantea su objetivo que otras mujeres que se encuentran en situación de prostitución también lo puedan hacer y argumentar que la opción no constituye un trabajo si no "una forma de subordinación y sometimiento, inherente a la explotación sexual de la persona prostituida". Se esperaba también la disertación de José Ignacio Candiotti, fiscal Federal del Tribunal Oral de Paraná y Carlos García Escalada, fiscal Federal Interino de Victoria.



"Nuestra provincia es un territorio de alto riesgo, porque se ubica en la ruta del Mercosur, con muchos pasos de frontera, donde la vulneración de los derechos de las mujeres permite la captación, el traslado y `zona de ablande`", manifestó a Elonce TV, Silvina Calveyra, desde Red Alerta. Al mismo tiempo dejó en claro la posición de la organización, "que no es perseguir a las mujeres en situación de prostitución, sí se trata de exigir políticas públicas. Hoy nos reunimos con el gobierno de la provincia y entregamos un petitorio con esta postura".



Recordemos que Red Alerta está en contra de un proyecto presentado en la Legislatura provincial que intenta "regular la explotación sexual como trabajo".



Elena Moncada, de Santa Fe, afirmó que en esta jornada en Paraná, presentó "el trabajo que venimos haciendo en nuestra provincia, desde hace nueve años, exigiendo políticas públicas que nos permitan seguir capacitándonos y seguir creciendo".



Al referirse a la problemática en Santa Fe, resaltó: "Ha crecido muchísimo. Ahora vienen por nuestras niñas, ya no te buscan a los 20 años, te quieren a los 12. Esta situación se ve muchísimo más que nada en el norte santafesino".



Kinan, en diálogo con Elonce TV, aseveró: "La prostitución es un privilegio netamente masculino, donde se vulneran todos los derechos de las mujeres que hemos sufrido cualquier tipo de explotación sexual, que sufrimos la problemática social de la trata de personas con fines de explotación sexual, en la que cualquiera puede caer".



"Vengo de atravesar un juicio, que se trata del primero donde la victima querella a los proxenetas y al propio Estado", mencionó.

Elonce.com.