Antártida: científicos argentinos sobrevolaron la grieta que preocupa al mundo

Un grupo de científicos argentinos analizó la evolución de una extensa grieta en la Antártida registrada en los últimos meses, y se comprobó que la superficie desprendida "sería de unos 5.900 kilómetros cuadrados".



Así lo informó hoy el Ministerio de Defensa, que precisó que la observación se hizo desde un avión de la Fuerza Aérea en el marco de la Campaña Antártica de Verano 2016/2017.



"Los científicos del Instituto Antártico Argentino (IAA) sobrevolaron la Barrera de Hielo Larsen C, para registrar y analizar la evolución de una extensa grieta", se explicó oficialmente.



En un comunicado, la cartera castrense puntualizó: "El reconocimiento aéreo permitió detectar que restan unos 20 kilómetros de grieta para que la masa de hielo se fracture totalmente y se desprenda hacia el mar y, según estimaciones realizadas por el IAA, la superficie desprendida sería de unos 5.900 kilómetros cuadrados, unas 30 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires".



Esta dinámica de fractura y desprendimiento de enormes masas de hielo alteran el balance entre el agua contenida en el hielo continental de la Antártida y el océano circundante, motivo por el cual los científicos siguen con preocupación la estabilidad de las plataformas de hielo, principalmente en la región de la península antártica.



Asimismo, analizan sus causas y evolución ante la posibilidad de que pueda estar vinculado al cambio climático global, aunque aún no hay conclusiones.



El vuelo se realizó hacia la grieta que evoluciona en la región oriental de la Península Antártica, a unos 500 kilómetros al sur de la base Marambio.

La comitiva de científicos fue trasladada en un avión bimotor DHC-6 Twin Otter matrícula T-87.



En diciembre de 2016, la NASA difundió la imagen de una gigantesca grieta de una plataforma de hielo de la Antártida que se puede apreciar en in situ en el polo Sur.



La extensa grieta mide unos 112 kilómetros de largo, algo más de 90 metros de ancho y 530 metros de profundidad y muchos expertos lo atribuyen como una consecuencia más del cambio climático.



"La grieta atraviesa completamente la plataforma de hielo pero no llega a toda ella, pero una vez que lo haga, producirá un iceberg aproximadamente del tamaño del estado de Delaware -un estado de EE.UU. con una extensión de casi 6500 metros cuadrados-", comentó la NASA en un comunicado de prensa el año pasado.