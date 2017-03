Ofrece descuentos del 20% a los maestros para apoyar la lucha docente

Una casa de comida de Puerto Madryn ofrece descuentos especiales a docentes. "Se me ocurrió como una forma de ayudar a los docentes que son clientes y es un apoyo a su reclamo también", explicó Mariano Gutman, el dueño del local.

"La Boquería" es un local de comidas que tiene ocho años de trabajo en la localidad de Puerto Madryn. En medio de un conflicto nacional docente que generó varias jornadas de paro y movilizaciones masivas, sin aún conseguir respuestas para el pedido puntual de incremento salarial los dueños del local emplearon una novedosa manera de apoyar el reclamo.



"Uno no es ajeno a la realidad y creemos que el docente que educa es el que lucha, por eso lo apoyamos con un mínimo descuento del 20% que busca ser un granito de arena para ellos", reflexionó el propietario de La Boquería en diálogo con Radio Libre. El descuento se va a mantener hasta que el sector docente arregle sus paritarias.



La idea, para Gutman surgió desde el contacto con los docentes que a menudo pasan por el local para llevar su vianda entre turno y turno. Empanadas, ensaladas y tartas ahora están disponibles con un descuento especial para los educadores, publicó El Patagónico. La ayuda, para el comerciante es un modo de "solidaridad" en un contexto donde tampoco el empresario está en su mejor momento.



"Desde diciembre del año pasado fueron bajando cada vez más las ventas, es duro porque en los ocho años de trabajo siempre nos fue bien. Los costos fijos son y los que más duelen son los servicios. Hace un año pagábamos 2500 de luz y ahora pagamos 7500. Esos valores no los podemos trasladar a la gente y lo solventamos desde nuestras ganancias", detalló.