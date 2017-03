Cinco pasos fáciles para tener mejor Wi Fi en casa

El Wi Fi suele adolecer de baja potencia, cortes intermitentes o, peor que nada, no llegar hasta el rincón de la casa que necesitamos en algún momento dado. Todo esto sin siquiera contar con los problemas de seguridad que pueden aparecer. Afortunadamente, hay formas sencillas de mejorar la -siempre sufrible- experiencia de tener conexión Wi Fi en casa.



El módem va en el centro



Para que la distribución de la señal funcione de la manera adecuada, lo más recomendable es colocar el módem en el centro de la casa o apartamento. Por lo general la señal suele usarse en diferentes lugares de la casa y los muros y obstáculos son un impedimento para la correcta transmisión de la señal inalámbrica, por lo que es recomendable ubicarlo en un punto en el que se minimice la interferencia. Por lo que, aunque parezca una buena idea poner el módem cerca de la computadora, si ese lugar está demasiado aislado puede impedir la conexión en otros lugares de la casa donde puede haber una televisión smart o incluso el propio usuario con su smartphone.



La seguridad ante todo



Siempre hay gente intentando entrar ilegalmente a nuestra conexión. La mejor manera de prevenir esto es aumentar la seguridad de la red utilizando una clave WPA (Wi-Fi Protected Access), lo más recomendable es hacerla lo más extensa y personalizada posible, evitando usar información personal como tu nombre, el número de tu calle o tu número telefónico. Luego de que tengas una clave lo suficientemente fuerte, recuerda cambiarla periódicamente.



El Wi Fi no es amigo del microondas



Cuando están encendidos, algunos electrodomésticos como el equipo de sonido o el televisor pueden causar interferencias en tu señal Wi-Fi. Ten en cuenta que estos artefactos emiten señales que causan desestabilidad en la red, por lo que lo más recomendable es colocar el modem en un espacio en el que no haya ningún tipo de electrodomésticos.



Elegir el canal adecuado



Si somos un usuario alejado de otras conexiones, los problemas son menos. Pero quien vive en un edificio o con muchos vecinos, conoce el problema de tener muchas señales de Wi Fi peleando en el espectro. Seguramente la red que usemos está funcionando en el mismo canal que la de algunos de tus vecinos.



Haciendo algo sencillo -elegir el canal que esté más libre- se puede mejorar mucho la cobertura. Existe una variedad de aplicaciones que te permiten saber qué canal debes elegir. Una de las más utilizadas es WiFi Analyzer, para Android, que proporciona gráficos para ver qué canal está utilizando cada router y recomienda los mejores.