Un video revela la "fiesta" de los mellizos cuando los padres se duermen

Entre los hermanos gemelos existe una conexión especial. Desde pequeños pueden entenderse para ayudarse, reirse, divertirse y aunarse para realizar travesuras.El último ejemplo lo han protagonizado unos gemelos de dos años de Nueva York. Los padres no entendían por qué los pequeños estaban tan cansados durante el día, así que decidieron grabarles mientras dormían. Ese vídeo reveló que los pequeños se divertían por las noches y el video se volvió un éxito viral en Facebook.Andrew y Balkin Ryan aparecen en el vídeo dentro de sus respectivas cunas. Sus padres se encargan de acomodarlos para que durmieran. Pero cuando el padre se marcha empieza su particular fiesta. Tienen sólo dos años, pero ya han aprendido a la perfección como salir y entrar de la cuna por muy altos que tengan los barrotes.Después corretean de un lado a otro del cuarto y cuando parece que se cansan se sientan en un sofá a charlar de sus cosas.La diversión de los gemelos solo se ve interrumpida cuando el padre regresa a la habitación para poner orden. Coloca a cada niño en su cuna, acomoda el lío y se marcha pensando que la fiesta nocturna terminó. Pero se equivoca, en cuanto se esfuma los niños vuelven a la carga y repiten la jugada varias veces hasta que finalmente caen rendidos de cansancio.El vídeo de estos niños tan traviesos, a cámara rápida y con una música divertida, se lo cedió el padre a la cadena Fox46 de Charlotte y se ha convertido en un auténtico boom. Acumula más de 56 millones de reproducciones, miles de me gusta y se ha compartido varios centenares de veces.