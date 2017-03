Empleados del ex Roballos exigen "decisiones políticas" para asistir a adictos

Tras el incendio registrado en el Hospital Escuela de Salud Mental "Antonio Roballos" de Paraná, trabajadores del nosocomio pusieron sobre el tapete un "histórico reclamo" a causa de la atención que se brinda a pacientes con problemas de adicciones.el programa que se emite por, Marcela Ramírez, personal de Enfermería y delegada de UPCN en el nosocomio."Se necesitan de otro tipo de decisiones políticas para que el hospital puede contener de otra manera, a este tipo de pacientes", insistió la trabajadora. "No tenemos infraestructura para sostener a pacientes con problemas de adicciones", subrayó."Este es un Hospital de puertas abiertas, y este tipo de usuario no puede ser contenido como realmente lo necesita", advirtió, al tiempo que reveló que no es la primera que se registran este tipo de incidentes."La provincia no cuenta con unidades terapéuticas a puertas cerradas, con lo cual, se hace difícil sostener el tratamiento en el tiempo", aseguró Ramírez, al tiempo que resaltó: "Si bien contamos con personal adicional, necesitamos de la toma de decisiones respecto a la permanencia y estadía de pacientes con problemas de adicciones porque no se está dando la estructura para poder sostenerla en el tiempo y es mucho el tiempo que permanecen en el tiempo".El fuego se inició a causa de la quema de colchones en la sala de varones del Roballos y afectó a 11 pacientes, los cuales debieron ser redistribuidos en otras salas. Además de importantes daños materiales: "Reponer todo lo que se quemó tiene un costo muy importante para la institución"."El personal de Enfermería, en su mayoría somos mujeres, y ayer durante el incendio, nos tocó movilizar a pacientes que estaban postrados, inhaló mucho humo; fue una situación dura y compleja de vivir", rememoró.Finalmente, la trabajadora aseguró que el siniestró "desestabiliza la sala, al personal, al resto de los pacientes internados con otro tipo de situaciones".